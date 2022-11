Une première partie du mur antibruit est terminé

Attendu depuis une trentaine d’années, un mur antibruit inauguré à Repentigny lundi permet maintenant à certaines familles de dormir «sur leurs deux oreilles».

Les travaux de construction du premier tronçon du mur antibruit à Repentigny sont terminés, dans le secteur des Galeries Rive-Nord, le long de l’autoroute 40.

«Même si c’est moi qui suis ministre maintenant, il y a d’autres personnes qui ont travaillé là-dessus avant moi, a expliqué en entrevue Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, après un point de presse à l’hôtel de ville de Repentigny, lundi. Ça fait 30 ans que certains résidents attendent d’avoir le mur antibruit.»

«Je dirais que le bruit a diminué de 40 %, a affirmé Jean-Yves Légaré, un résident qui reste aux abords de l’autoroute rencontré dans sa cour par l’Agence QMI. Avant, on se criait pour se parler dans la cour.»

Même son de cloche pour Geneviève Gagnon, qui reste à quelques maisons de M. Légaré. «J’y croyais pas, mais cet automne, on a dormi les fenêtres ouvertes», a-t-elle dit, alors que les travaux de construction du mur avaient commencé à l’automne 2021.

Ce mur ne fait cependant pas l’unanimité à 100 %, a constaté l’Agence QMI en parlant à différents résidents. «Il y a encore du bruit, on aurait pas dû dépenser autant d’argent pour ça», a pesté Marie-Rose Déry.

90 décibels

Déjà en 1995, des relevés sonores effectués par le ministère des Transports (MTQ) à la demande de la Ville le long de l’autoroute, dans la cour arrière de différentes habitations, avaient montré que le niveau sonore était supérieur à 65 décibels.

«On vise un niveau sonore de 55 décibels, a expliqué Charles Renaud, ingénieur en chef de la Ville de Repentigny, alors que le niveau sonore pouvait parfois monter à 90 décibels à certains endroits. Rendu à 90, c’est considéré comme une nuisance au niveau de la santé publique. »

Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur et députée de la circonscription de Repentigny, était également présente lors de l’annonce. «Il était impératif de combattre les nuisances sonores en offrant à notre population une infrastructure durable et verte», a dit Mme Déry lors de son allocution.

Éléments recyclés

Évalué à un peu plus de 10 millions $, le coût de ce projet a été partagé à parts égales entre le MTQ et la Ville de Repentigny, en conformité avec la Politique sur le bruit routier. La Ville de Repentigny était responsable de la conception des plans et devis et de la réalisation des travaux.

Ce mur antibruit est composé de deux rangées de panneaux, l’une en panneaux de béton et l’autre en panneaux d’acrylique. Les panneaux de béton armé préfabriqué absorbant LEED sont composés essentiellement d'ingrédients non toxiques. Plus de 70 % de leur contenu provient d’éléments recyclés.

«Il y a d’autres tronçons qui sont identifiés pour la poursuite du mur, a de son côté promis Nicolas Dufour, le maire de Repentigny. On travaille déjà avec le MTQ pour savoir la suite des choses. Mais enfin, il y a de l’espoir pour les prochains tronçons.»

Ce tronçon est d’une longueur d’un peu plus de 830 mètres et d'une hauteur de 5,2 mètres. Il y aura un total de neuf tronçons au final, quatre du côté sud et cinq du côté nord.