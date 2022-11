Alberta: l'ancien premier ministre Jason Kenney démissionne de son poste de député

L’ancien premier ministre albertain Jason Kenney a annoncé sa démission de son poste de député, mardi soir, en même temps qu’un projet de loi visant à protéger la souveraineté de l’Alberta était déposé à l’Assemblée législative.

• À lire aussi: L'Alberta adopte un projet de loi pour défendre sa souveraineté

Le politicien, qui a cédé sa place à Danielle Smith en octobre, a expliqué par communiqué qu’il juge, «après une grande période de réflexion et de consultations, que c’est maintenant le meilleur moment pour me retirer de mon poste de député».

Convaincu de démissionner par les militants de son parti qui lui reprochaient ses politiques sanitaires trop fermes pendant la pandémie – bien qu’elles aient été moins drastiques en Alberta que d’en d’autres provinces – à la suite d’un vote de confiance remporté de justesse au printemps, M. Kenney a servi un avertissement à ses compatriotes en annonçant sa démission.

«Peu importe nos défauts ou nos imperfections, le Canada – et, je crois, l’Alberta – fait, de plusieurs façons, envie dans le monde. Ce n’est pas un accident de l’Histoire», a-t-il écrit.

M. Kenney a notamment appelé les Albertains à chérir la démocratie et à travailler au nom du bien commun. «Je crains que notre vie démocratique s’éloigne des débats ordinaires et prudents pour tendre vers une polarisation qui mine nos institutions et nos principes», s’est-il alarmé.

La démission de M. Kenney est survenue dans les minutes suivant le dépôt d’un projet de Loi sur la souveraineté de l’Alberta dans un Canada uni.

Ce projet de loi vise notamment à permettre à l’Alberta de passer outre des lois fédérales qui iraient à l’encontre de ses intérêts.

La nouvelle première ministre, Danielle Smith, critique régulièrement l’ingérence du fédéral dans les affaires de la province et estime qu’elle doit s’en prémunir.