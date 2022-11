Ben Affleck a fait graver trois mots sur la bague de JLo

Ben Affleck a fait inscrire trois mots avec une signification toute spéciale sur la bague de fiançailles de Jennifer Lopez.

• À lire aussi: Ben Affleck a ravivé sa relation avec Jennifer Lopez par courriel

• À lire aussi: «La famille de JLo n'aurait jamais permis qu'elle soit traitée comme je l'ai été»

• À lire aussi: Jennifer Lopez choisit ses danseurs en fonction de leur signe astrologique

Fascinante, la façon dont l’univers opère : c’est ce que Jennifer Lopez remarque en analysant sa relation avec Ben Affleck.

AFP

Vingt ans après la sortie de son album «This is me...Then», inspirée de sa première romance avec l’acteur, JLo fait le point sur son prochain album «This is me...Now».

En entrevue avec Zane Lowe, la chanteuse et actrice a avoué que son amour pour Affleck était «plus clair que jamais». «Maintenant, on le sait, et il n’y a pas de question», a-t-elle affirmé. C’est moi et toi jusqu’au bout, jusqu’à la fin».

Le couple a reconnecté en avril 2021, près de 20 ans après leur séparation en 2004. Ben Affleck était si sûr de leur deuxième chance qu’il a fait inscrire les mots «Not. Going. Anywhere.» sur la bague de fiançailles de JLo, qui peut se traduire par «Je ne m’en vais nulle part».

«C’est comme ça qu’il signait ses courriels lorsque nous avons repris contact», a expliqué la chanteuse de 53 ans. C’était comme ‘’ne t’inquiète pas, je suis là pour rester’’.»

AFP

La gagnante de deux prix Grammy s’est remémoré avec douleur sa séparation avec Affleck : «C’était la plus grande peine de toute ma vie et je croyais honnêtement que j’allais mourir. [...] Mais maintenant, 20 ans après, il y a une fin heureuse».