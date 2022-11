Des vols à rabais offerts à partir de Québec par Flair dès juillet

La compagnie aérienne à rabais Flair offrira des vols à partir de Québec dès juillet prochain, en destination de Halifax et Edmonton.

Les vols vers Halifax débuteront le 6 juillet à raison de trois fois par semaine, tandis que les vols pour Edmonton commenceront le 7 juillet et seront offerts deux fois par semaine.

Les tarifs aller simple incluant les taxes et les frais débuteront à 49$ pour Halifax et 59$ pour Edmonton.

«C’est la première fois qu’un transporteur à très bas prix fait son entrée à Québec», a souligné Mike Arnot, porte-parole de Flair.

Pour le président et chef de la direction de l’Aéroport de Québec, Stéphane Poirier, il s’agit d’une annonce majeure. Les discussions avec Flair étaient en cours depuis près de deux ans.

«L’annonce d’aujourd’hui répond à une demande de la population et cela s’inscrit en droite ligne avec ce que nous avons décidé de faire, c’est-à-dire, d’offrir toujours plus d’options de voyage sans escale. Les gens de Québec veulent une plus grande variété de transporteurs et nous sommes contents que Flair ait choisi d’investir dans notre marché, mais maintenant pour que ça fonctionne, il faut que les gens de Québec soient au rendez-vous et nous avons très confiance que les gens vont répondre», a mentionné M. Poirier.

Les billets d'avion sont disponibles sur le site FlyFlair.com aujourd'hui.

Plus de détails à venir...