Du soleil sous le froid mardi dans le sud du Québec

Les Québécois devraient profiter de la belle journée ensoleillée mardi, même si les températures seront au-dessous des normales de saison, en attendant l’arrivée d’un système pluvieux pour mercredi.

Il n’y aura donc rien sous le ciel dégagé du Québec, si ce n’est quelques nuages passagers dans les secteurs de l’ouest et de l’est de la province.

À Montréal et en Montérégie, le temps sera généralement ensoleillé avec des températures ne dépassant pas le point de congélation, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Pour les secteurs du centre de la province, on prévoit théoriquement le même scénario avec toutefois des températures plus froides, notamment à Québec, au Saguenay et en Estrie.

Le temps sera mi-figue mi-raisin dans l’est du Québec, alors que certains secteurs seront plus couverts de nuages que d’autres, mais le mercure sera à la baisse.

L’agence fédérale prévoit d’ailleurs des vents forts avec des rafales de 50 km/h en Gaspésie et sur la Côte-Nord.

En revanche, un système dépressionnaire amènera mercredi plus de pluie avec des vents forts pour les secteurs de la vallée du fleuve Saint-Laurent et le centre du Québec.

«Des quantités significatives de pluie sont prévues pour mercredi avec le passage d'un système dépressionnaire», a indiqué Environnement Canada.