Fermeture de l’usine Belgo: un souvenir douloureux, 15 ans plus tard

En ce 29 novembre, ça fait exactement 15 ans que l'usine Belgo annonçait sa fermeture à ses employés, une nouvelle qui a eu l'effet d'une bombe économique et qui laisse, encore aujourd’hui, un souvenir douloureux pour plusieurs.

«Je devais terminer à [16h] et je suis sorti à midi. Je suis sorti et je braillais » a raconté, les larmes aux yeux, Serge Hould, un ancien travailleur de l’usine Belgo. Ce dernier était en poste lors de la dernière journée de production à l'usine Belgo. «C'est sûr que 36 ans, tu ne vires pas la page comme ça. C'est sûr que ça finit drastique pas mal, ce n'est pas trop le «fun»», a-t-il ajouté.

Le 29 novembre 2007, l'annonce de la fermeture de l'usine a pris tout le monde par surprise. «[C’était] la surprise d'apprendre cette fermeture-là. On avait rencontré le directeur de l'usine et il nous disait que ça allait bien. [...] On allait à Montréal pour [l’annonce de la ville hôte des] Jeux du Québec, j'embarquais dans l'autobus et on m'a dit «non, retournez à l'hôtel de ville». J'ai eu un appel d'un directeur d'usine qui me disait que les grands patrons descendaient», a expliqué l’ancienne mairesse de Shawinigan, Lise Landry.

Le 3 décembre, la Ville et ses conseillers se serraient les coudes et demandaient l'aide du gouvernement. Des centaines de familles étaient en état de choc et n’ont pas eu le Noël auquel elles s'attendaient. «[C’était 560 emplois perdus et autant de] familles de Shawinigan qui ont perdu leur gagne-pain. Plusieurs personnes ont été attristées. Personne n'a vu venir cette fermeture», a dit le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Claude Villemure, responsable du financement des Jeux du Québec en 2012 a raconté «qu’il y en a qui était à 6 mois de l'âge admissible pour la retraite et ils ont tout perdu. Il y en a qui ont dû déménager. Leurs racines étaient ici et leur famille est restée».

Une bombe économique qui a rendu difficile l'organisation d'événements d'envergures, et ce, même des années plus tard, avec les Jeux du Québec en 2012. L’événement sportif a perdu un commanditaire important en plus de perdre le directeur général de l’usine qui était très impliqué.

Shawinigan a alors décidé de se tourner vers l'avenir et trouver de nouvelles vocations économiques. «On a commencé par mettre en place un comité de développement économique. On cherchait des endroits où on pouvait attirer des PME pour venir chez nous parce qu’on avait perdu plusieurs usines. On ne voulait plus se tourner vers des multinationales», a mentionné Mme Landry.

Encore aujourd'hui, les murs de ciments sur le site de l'usine Belgo font revivre de douloureux souvenirs. «C'est désolant encore. Je dois être comme plusieurs Shawiniganais, on regarde de l'autre côté parce que ça nous fait encore trop mal au cœur» a dit M. Villemure.