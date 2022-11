Hausse de taxe à prévoir pour les contribuables de Baie-Comeau

La ville de Baie-Comeau prépare les contribuables à une hausse de taxe pour la prochaine année en raison de l’inflation qui gonfle les dépenses d’opération du budget municipal depuis plusieurs mois.

Le taux d’inflation moyen au Québec était de 6,7 % cette année et comme partout ailleurs, la Ville doit payer plus cher pour les matériaux, l’essence ou bien les différents contrats de services.

Le compte de taxe sera forcément plus élevé que les cinq dernières années où la hausse oscillait entre 1 et 2,4 %, mais les élus ne veulent pas s’avancer davantage.

Le budget est toujours en préparation. Après les élections partielles municipales du 19 février prochain, les élus devront aussi faire face à des choix difficiles.

L’ensemble des plateaux sportifs et culturels de la municipalité sera analysé pour être le plus efficace possible à moindre coût. Après les annonces des villes de Québec et Montréal, la décision de Baie-Comeau sera dévoilée le 12 décembre prochain lors du dépôt du budget de 2023.