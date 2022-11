En prenant la décision de quitter l’animation de la célèbre émission matinale Salut Bonjour, Gino Chouinard se lance un peu dans le vide.

Il s’agit toutefois d’un choix qu’il sentait nécessaire, explique-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

«J’ai envie de stimuler mon désir d’essayer des choses, explique-t-il. Je me suis rendu compte que je ne risquais plus, que je n’osais plus. J’avais peur du risque, ce qui m’a même mené à écrire une conférence sur mon parcours lié à la peur qu’on a d’échouer dans la vie.»

C’est en travaillant sur cette conférence qu’il a pris la décision de quitter l’émission matinale.

«Des échecs, j’en ai eu plein dans ma vie, et ils ont pavé la voie vers ce que j’ai aujourd’hui à Salut Bonjour, continue-t-il. C’est le processus de revisiter tout ça qui a fait en sorte que j’avais envie de replonger dans quelque chose que je ne connais pas encore.»

M. Chouinard explique également ressentir l’accumulation d’un poids mental lié à la cadence de travail requise au poste d’animateur d’une émission matinale.

«Il y a des contraintes d’horaires liées au dodo à huit heures le soir, le réveil à trois heures du matin, dit-il. Mais il y a aussi une espèce de fatigue mentale liée au fait d’être en direct chaque jour et toujours en processus de se demander ce que l’on fait le lendemain.»

Il se considère chanceux d’avoir été à la barre de Salut Bonjour aussi longtemps.

«En assistant aux balbutiements de Salut Bonjour en tant que spectateur, jamais je n’avais rêvé d’animer une émission comme celle-là le matin, surtout pas aussi longtemps, admet-il. C’est extraordinaire, mais il est temps pour moi d’essayer d’autre chose et de relever d’autres défis.»

En attendant son départ, Gino Chouinard a l’intention de savourer les moments qu’il lui reste à la barre de l’émission.

«La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas fini. Il me reste encore un an et demi à profiter de ces moments-là avec mon équipe et avec les téléspectateurs aussi. »