«Le meilleur pâtissier du Québec»: début de la nouvelle saison en décembre

En plus du retour attendu de ses émissions à succès, la plateforme Vrai sera l'hôte de plusieurs nouveautés en décembre.

La compétition culinaire «Le meilleur pâtissier du Québec» reprendra notamment ses assises dès la semaine prochaine, le 6 décembre, tandis que la deuxième saison des «Grands bien-cuits ComediHa!» sera disponible à compter du 13 décembre.

La plateforme accueillera aussi plusieurs docus-réalité, entre autres «Le Pyromane voyeur», une série documentaire qui, dès le 13 décembre, s’intéressera à une affaire sordide qui s’est déroulée à Québec, il y a plus de 40 ans. Alors que la police tente de mettre la main au collet d’un suspect qu’elle surnommait à l’époque le voyeur pyromane, le meurtre d’une jeune comédienne est relié à l’enquête. Avec ses allures de crime parfait, cette affaire deviendra l'une des causes judiciaires les plus longues et les plus controversées.

Puis, dès le 20 décembre, il sera possible de suivre l’homme fort Hugo Girard dans l’univers des passionnées de pick-up, dans «Les pros du pick-up», et «Les marieuses», un trio d’organisatrices professionnelles qui se dédient corps et âmes à offrir le mariage de rêve à leurs clients.