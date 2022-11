Le commerce en ligne a connu une progression fulgurante ces dernières années et la pandémie a certainement agi comme catalyseur.

Au Québec, ce sont des centaines de milliers de produits qui ont été commandés au cours des quatre derniers jours avec le vendredi fou et le cyber lundi.

De l’action dans l’atelier du père Noel

Notre journaliste Dominique Talbot s’est rendu chez Wiptec à Longueuil, le plus gros centre de traitement de commande pour constater l’efficacité des lutins en cette période festive de l’année.

«Le vendredi fou et le cyber lundi nous appelons ça nos séries éliminatoires», dit à la blague, Martin Ball, président et chef de la direction chez Wiptec.

Les 30 000 palettes d’une des sections de l’entrepôt sont destinées à l’export des 250 000 commandes qui ont été passées au courant de la fin de semaine.

«On se demandait si nous allions vivre une effervescence cette année malgré l’inflation, mais je vous confirme que les acheteurs étaient au rendez-vous, les gens ont magasiné», explique M. Ball.

Les consommateurs au rendez-vous

Le chef de l’entreprise explique que la quantité de commandes passées au cours de la fin de semaine du vendredi fou représentent un volume de 15 à 20 fois supérieur à un traitement normal.

«Au Canada c’est relativement récent l’arrivée du vendredi fou et du cyber lundi et les gens magasinent en prévision des cadeaux de Noel donc c’est de bon augure pour nous», dit M. Ball. «On dirait que les gens oublient qu’au mois de janvier et février les cartes de crédit vont rentrer.»

Voyez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus pour apprendre comment ces lutins font pour livrer vos commandes à temps.