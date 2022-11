L'usine de traitement d’eau potable à Sept-Îles coûtera plus cher que prévu

Les dépassements de coût pour des projets municipaux se multiplient pour certaines villes et Sept-Îles n’y fait pas exception avec la réfection de son usine de traitement d’eau potable qui coûtera 25 % plus cher que prévu.

Un nouveau procédé y sera intégré au cours des prochains mois. La désinfection de l’eau s’effectuera au moyen de chloramine plutôt que le traditionnel chlore gazeux que l’on retrouve dans ces réservoirs.

Pour la Ville de Sept-Îles, la mise à niveau de la centrale de traitement était devenue indispensable pour assurer la distribution d’une eau de qualité aux citoyens.

Depuis quelques années, des dépassements des normes sont observés à certains endroits du réseau, notamment où les concentrations de trihalométhanes et d’acides haloacétiques.

La Ville avait prévu 9 millions $ pour ce projet majeur. Le contrat sera finalement octroyé pour un montant de 11,3 millions $.

«On était presque content. On a vu des municipalités qui avait prévu des montants de 20 millions $ et les contrats sortaient à 40 millions $», a indiqué le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

La Ville doit aussi assumer une hausse du coût de réfection d’un abri à son lieu d’enfouissement technique. Dans ce cas, un entrepreneur s’est prévalu d’une clause de désistement prévu à son contrat après un délai de 90 jours suivant l’ouverture des soumissions.

La Ville attribue la situation par un délai de traitement inhabituellement long de sa demande d’autorisation auprès du ministère des Affaires municipales.

«Légalement, il avait tout à fait le droit de dire : je mets fin à ma garantie de contrat et je me retire. C’est ce qui est arrivé dans ce cas-là et dans deux autres cas ici à Sept-Îles cette année», a précisé Patrick Gwilliam.

Au cours de la dernière année, à peu près tous les projets importants ont vu leur coût exploser à Sept-Îles.

C’est notamment le cas pour la construction d’un nouveau hangar, des locaux de la SPCA et de la réfection de rues.

Les effets de l'inflation seront davantage considérés pour les projets futurs. C’est le cas du projet de construction d’un nouvel aréna qui pourrait frôler les 40 millions $.