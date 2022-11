Retour de «La magie des stars» le printemps prochain à TVA

L'émission «La magie des stars» sera de retour pour une cinquième saison le printemps prochain à l'antenne de TVA.

Guy Jodoin reprendra la barre de ce variété mettant en vedette 12 personnalités, qui devront faire montre d’agilité pour présenter des numéros de magie époustouflants.

Cette année, les apprentis magiciens seront Michel Barrette, Mélissa Bédard, Michel Bergeron, Annie Brocoli, Véronique Claveau, Alexandre Despatie, Janie & Marcio, Mario Jean, Guillaume Lambert, Naadei Lyonnais, Livia Martin et Peter McLeod.

Alain Choquette, Mariana Mazza et les juges invités – Édith Cochrane, Jean-Marc Généreux, Billy Tellier et Mario Tessier, tous d’anciens participants – seront là pour départager les meilleurs concurrents, lesquels seront épaulés par l’entraîneur magicien Nicolas Gignac dans la préparation et dans l’exécution des numéros.

Les tournages des nouveaux épisodes se dérouleront du 5 au 8 décembre, devant public.