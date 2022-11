Un 1001e don de plasma pour un homme du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un homme du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a pris l’habitude de donner du plasma toutes les semaines a offert mardi son 1001e don à Héma-Québec.

«Quand on donne du plasma, le positif et le négatif ne comptent pas. Pour eux, je suis donneur universel. Quand j'ai commencé à donner mon plasma, je me suis dit "c'est important"», a raconté Robert Girard à TVA Nouvelles.

L'homme donne régulièrement depuis qu’il a 45 ans. Chaque semaine, ça fait partie de sa routine.

«À la deuxième soirée de témoignages, un jeune homme avait besoin de plasma à vie. Je me suis dit "il peut avoir mon plasma, c'est encore plus important", donc j'ai toujours donné régulièrement après. Jamais dans ta vie, tu penses que tu peux atteindre une telle quantité de dons, tu donnes à mesure», a expliqué M. Girard.

Pour M. Girard, il n'y a plus de limites. Il aimerait continuer de donner.

«Je me sens comme les joueurs de hockey, quand tu vas au temple de la renommée, 1000, c'est comme le temple pour les dons de plasmas», a affirmé l’homme.

À seulement 23 ans, Jérémy Villeneuve suit les traces de Robert. Il faisait mardi son 121e don de plasma. «Ma grand-mère a eu la leucémie et elle recevait du sang; des plaquettes, je pense. Mon père est venu, à 18 ans, et ce n’est pas avant d'avoir 20 ans que je suis venu régulièrement», a affirmé Jérémy Villeneuve.

C'est un moyen pour lui de faire une différence. Il a expliqué qu’il est en santé et souhaite faire sa part, ainsi que contribuer. Les deux hommes espèrent continuer de donner et appellent la population à en faire autant.