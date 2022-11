Un nouveau bloc opératoire verra le jour à l'hôpital de Chicoutimi

Les locaux du nouveau projet de bloc opératoire à l’hôpital de Chicoutimi seront plus spacieux et plus adaptés à la réalité, selon le coordonnateur des activités chirurgicales du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, François Gagnon.

• À lire aussi: Des Québécois incapables de se faire soigner en français: «c'est choquant!» -François Legault

• À lire aussi: Difficultés d'obtenir des soins en français: Roberge doit agir, estiment les oppositions

Ce projet d’agrandissement, évalué à 500 millions $, est grandement attendu par les employés de la santé puisqu’il manque d’espace dans le bloc opératoire actuel pour bonifier les services.

Le nouveau bloc opératoire, prévu du côté de la rue Jacques-Cartier, prévoit notamment l’agrandissement de l’Unité de traitement des dispositifs médicaux (URDM).

«Tous les dispositifs qui ont été utilisés pour une chirurgie sont retraités ici. Ils sont nettoyés, brossés, inspectés, assemblés, stérilisés et redistribués pour une nouvelle chirurgie», a expliqué Manon Girard, cheffe de service aux évaluations préopératoires, aux chirurgies d’un jour, à la salle de réveil et à l’Unité de traitement des dispositifs médicaux.

L'URDM sera trois fois plus grande dans les nouvelles installations et sera tout juste en-dessous du bloc opératoire. «C'est restreint comme espace. Avec le projet du nouveau bloc, ça va nous permettre d'avoir un lien direct avec le bloc opératoire», a affirmé Mme Girard.

Les entrepôts et réserves de matériels et dispositifs vont également être intégrés à l’URDM. À l’étage du bloc opératoire, seuls les dispositifs préparés pour les opérations de la journée, les dispositifs pour les chirurgies d’urgence et les implants seront à la portée de main.

Dans la salle d’attente de la chirurgie d'un jour, on passera de 9 civières à 28. «Vous comprendrez qu'à neuf civières, c'est une logistique pour s'assurer qu'il n'y a pas de congestion, on va avoir cette liberté-là au niveau de la fluidité et efficacité», a affirmé François Gagnon.

Le nouveau bloc opératoire sera quant à lui deux fois plus grand que l'ancien bloc. Le nombre de salles passera de 12 à 14 et toutes les nouvelles salles dépasseront la superficie de la plus grande salle des installations actuelles.

«La salle 1, c’est notre salle la plus grande ici, qui fait environ 46 m2. Dans le futur bloc, les salles de chirurgies générales qui vont être nos plus petites salles seront de 50m2», a mentionné Nancy Gravel, cheffe de service du bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi.

«Présentement, on a un bloc sur deux ailes. Le prochain bloc il y aura un cœur central, avec toutes les salles qui seront autour de ce cœur-là. Plus d'espace aussi pour mettre le matériel. Nous sommes serrés actuellement. On place et on déplace pour demeurer fonctionnel et efficient.»

Après leur opération, les patients se dirigent vers la salle de réveil. «L'intervention chirurgicale est terminée, le patient vient dans la salle. On a actuellement 12 civières, avec le projet de nouveau bloc, on va avoir 21 civières. Il arrive qu'on doive refuser des patients et les laisser dans la salle quelques minutes parce qu'ici c'est congestionné. Ça va nous permettre une plus grande capacité d'accueil», a expliqué Manon Girard.

Par la suite, l'usager retourne dans la salle de chirurgie d'un jour avant de quitter où se diriger vers une chambre à l'étage pour sa convalescence.

Augmentation des chirurgies

Ce sont près d'une cinquantaine de chirurgies qui sont effectuées par jour. Annuellement, avec le bloc externe, ce sont 10 000 chirurgies qui sont réalisées. Avec le nouveau bloc opératoire, on prévoit augmenter d'au moins 10 % le nombre de chirurgies annuelles.

Pour l'instant, l'investissement est toujours prévu à 500 millions $. «Après les Fêtes, on va tomber dans l'étape des plans préliminaires, qui vont nous amener ensuite à une évaluation des coûts du projet», a précisé M. Gagnon.

Cet agrandissement permet de bonifier l’offre régionale. «Ça vient consolider notre autonomie régionale en soin de santé, on a de la chance d'avoir plusieurs spécialités. On a 14 spécialités chirurgicales qui travaillent du côté du bloc opératoire. Il n’y a pas beaucoup de blocs opératoires dans la province qui ont la chance d’avoir autant de spécialités sous le même toit», a assuré François Gagnon.

La livraison du bâtiment est prévue pour décembre 2027. Le premier patient est prévu en mai 2028.