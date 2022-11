Une aide fédérale de 62,5 M$ pour la Nation crie James Smith

Le premier ministre Justin Trudeau en visite lundi dans la Nation crie James Smith a annoncé une aide de 62,5 millions sur six ans $ pour la Première Nation de la Saskatchewan, secouée par une tuerie ayant fait 11 morts et 18 blessés début septembre.

Le gouvernement fédéral espère ainsi «soutenir les membres de la communauté qui doivent faire face à la perte et au traumatisme causés par cette violence tragique et insensée», selon un communiqué du cabinet du premier ministre.

De ces fonds débloqués, 42,5 millions $ serviront à favoriser la guérison et le bien-être avec la construction d’un nouveau centre de mieux-être dans la communauté ainsi que le réaménagement du pavillon Sakwatamo.

Le reste du financement étalé sur quatre ans, soit 20 millions $, servira à soutenir la Nation crie et les autres communautés à développer à mettre en place des projets locaux de sécurité et de bien-être.

Ottawa estime que grâce à cette aide, la Nation crie de James Smith pourra élaborer des programmes qui répondent mieux aux besoins de ses membres, notamment en améliorant l'accès aux services de santé mentale, de traumatologie et de toxicomanie.

«Un meilleur accès aux soins en santé mentale et en toxicomanie contribuera à créer une communauté plus sûre et plus saine. Aux gens de la Nation crie de James Smith: le gouvernement sera votre partenaire à chaque étape du processus de guérison», a déclaré Justin Trudeau.

«Nous remercions le premier ministre Trudeau et son gouvernement d’avoir répondu sans tarder à nos besoins de services de santé d’urgence immédiatement après l’incident, ce qui nous a aidés durant cette période extrêmement tourmentée», a réagi le chef Wally Burns.