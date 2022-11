Chaque orifice que l’on a, on nous rentre un tuyau dedans!

«On va nous pomper encore! Notre capacité de payer n’est pas infinie», tempête Richard Martineau.

Notre chroniqueur est outré de la nouvelle hausse de taxes à Montréal, la plus importante depuis 2010.

«Hausse de taxes, de l’essence, hausse de la bouffe, des loyers, de l’hypothèque, des taux d’intérêt. On paye, on paye!», appuie-t-il.

«Chaque orifice que l’on a dans le corps, on nous rentre un tuyau dedans pour essayer de nous pomper de l’argent. Et s’il manque d’orifice, on prend un vilebrequin et on va en faire un!», lance Richard Martineau.

