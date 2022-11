De plus en plus d’aînés branchés sur le web depuis la pandémie

Près de 78 % des aînés québécois utiliseraient internet au moins une fois par jour, ce qui représente une hausse de 16 % depuis 2019, une utilisation précipitée par l’apparition de la pandémie de COVID-19, selon une récente enquête NETendances.

Un plus grand nombre de Québécois âgés de plus de 65 ans ont été dans l’obligation de se tourner vers le web afin de faire des achats et prendre soin de leur santé depuis le début de la crise sanitaire.

Un peu plus de la moitié des aînés ont ainsi utilisé internet pour prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé ou pour se faire vacciner. Ils sont également 29 % d’entre eux ont complété une prescription ou renouveler des médicaments d’ordonnance.

«La prise de rendez-vous sur Internet avec un professionnel de la santé qui a connu une augmentation significative de 33 points de pourcentage, passant de 18 % en 2019 à 51 % en 2022», a mentionné le porte-parole des enquêtes NETendances à l'ATN, Bruno Guglielminetti.

En ce qui concerne les achats, 37 % des aînés ont fait du magasinage en ligne en février, mai et juin 2022, ce qui représente une hausse de 15 % par rapport aux données similaires en 2019.

«On observe que cette augmentation demeure toutefois moindre que celle enregistrée dans l'ensemble de la population québécoise adulte au cours de la même période», a précisé la directrice intelligence d'affaires et recherche marketing à l'ATN, Claire Bourget.

Autre effet de la pandémie, les appels vidéo par visioconférence a connu une augmentation de 10 % en passant de 23 % en 2019 à 33 % en 2022. Le téléphone intelligent est aussi plus populaire chez les aînés avec une hausse de 14 % en s’établissant à 60 % en 2022.