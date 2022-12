Desjardins acquiert des activités d’assurance pour 750 millions $

Le Mouvement Desjardins a annoncé, mercredi, l’acquisition de trois entités de Guardian Capital Group Limited œuvrant dans les domaines de l’assurance et des valeurs mobilières.

L’acquisition, au coût de 750 millions $, permet à Desjardins de mettre à main sur IDC Worldsource Insurance network, Worldsource Financial Management et Worldsource Securities.

Les trois entités conserveront leurs employés et continueront à opérer de façon indépendante, a assuré la coopérative québécoise.

«Cette acquisition consolide la place qu’occupe Desjardins à l’échelle du Canada en gestion de patrimoine et en assurance de personnes. [...] Globalement, nous visons à desservir encore plus de Canadiens et de Canadiennes, et d’atteindre une taille qui nous donnera plus de moyens financiers pour innover et investir dans l’amélioration des produits et services que nous offrons à nos membres, clients, conseillères et conseillers», a commenté le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

Suivant cette acquisition, Desjardins a affirmé avoir l’intention de poursuivre sa stratégie de croissance au Canada.

La transaction devrait se conclure au premier trimestre de 2023, si elle obtient l’aval des autorités.