Moscou et Pékin effectuent des patrouilles aériennes communes en Asie-Pacifique

La Russie et la Chine ont effectué des patrouilles aériennes communes en Asie-Pacifique, a annoncé mercredi l'armée russe, sur fond de conflit en Ukraine et de rivalité entre Pékin et Washington.

• À lire aussi: Biden annonce un «sommet pour la démocratie» en mars

• À lire aussi: L'arsenal nucléaire chinois pourrait tripler d'ici 2035

• À lire aussi: La Russie va «atteindre ses objectifs» en Ukraine, assure Poutine

Une escadrille de bombardiers stratégiques russes et chinois «a effectué une patrouille aérienne au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Le vol commun a duré environ huit heures, selon la même source.

Sur certaines étapes de leur itinéraire, les bombardiers russes et chinois ont été «escortés par des avions de chasse d'États étrangers», a précisé le ministère.

«Aucune violation d'un espace aérien étranger n'a été commise», a-t-il souligné, assurant que ces patrouilles ont été effectuées dans le cadre d'un plan de coopération militaire russo-chinoise pour 2022 et «ne sont pas dirigées contre des pays tiers».

Cette annonce intervient sur fond d'un virage de plus en plus accentué de la Russie vers l'Asie, dans le contexte d'un isolement croissant de Moscou sur la scène internationale et des sanctions occidentales sans précédent la visant en raison du conflit en Ukraine.

Les patrouilles surviennent aussi alors que les rivalités entre la Chine et les Etats-Unis s'intensifient, notamment dans la région de l'Asie-Pacifique où Washington et Pékin sont en concurrence croissante.