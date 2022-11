Pelé hospitalisé mais pas d'inquiétude, rassure sa fille

Le Brésilien Pelé, légende vivante du football malade du cancer, a été hospitalisé pour «réévaluer son traitement par chimiothérapie», a annoncé mercredi l'hôpital de Sao Paulo où le triple champion du monde a été admis, tandis que deux de ses filles se voulaient rassurantes.

Pelé, 82 ans, «a été hospitalisé pour une réévaluation du traitement par chimiothérapie suivi après la détection d'une tumeur au côlon en septembre 2021», a expliqué l'hôpital Albert Einstein dans son bulletin médical.

«Après avoir été examiné, il a été amené dans une chambre normale, en l'absence de toute nécessité de soins intensifs», a ajouté l'hôpital, soulignant que le Brésilien était «en plein contrôle de ses fonctions vitales».

«Mon père est hospitalisé pour réguler les doses de ses médicaments», avait déclaré plus tôt sur Instagram Kelly Nascimento, qui vit aux États-Unis.

«Je ne vais pas prendre le prochain vol, mes frères sont au Brésil et je m'y rendrai au Nouvel An. Je vous promets que je publierai des photos», a-t-elle ajouté, pour rassurer les admirateurs après des rumeurs selon lesquelles l'état de santé du «Roi» Pelé aurait empiré.

Cette hospitalisation «n'est pas une surprise et il n'y a pas d'urgence», avait-elle insisté.

Une autre fille de Pelé, Flavia Nascimento, s'est également voulue rassurante.

«Il règne une certaine confusion parce que mon père est allé à l'hôpital faire des examens. Je suis désolée que des médias mal intentionnés évoquent des faits inexistants, des choses dont nous n'avons pas connaissance», a-t-elle déploré dans une vidéo sur Instagram.

«Il est effectivement en train de faire des examens, comme d'habitude, pour suivre l'évolution de son cancer. Il faut continuer à lui envoyer les bonnes énergies de la Coupe du Monde, c'est de ça dont il a besoin», a-t-elle insisté.

«Tout va bien se passer»

L'ancien numéro 10, que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps, se rend régulièrement à l'hôpital pour subir des séances de chimiothérapie depuis la détection d'une tumeur du côlon en août 2021.

Le 23 octobre Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, s'est dit «heureux» de fêter ses 82 ans «avec la santé», dans une vidéo publiée sur Instagram.

Jeudi dernier, sur le même réseau social, Pelé a demandé aux joueurs de la Seleçao de «ramener le trophée à la maison», le jour du premier match du Brésil lors du Mondial au Qatar, remporté 2-0 face à la Serbie.

Mercredi au Qatar, le latéral de la Seleçao Alex Telles a réagi à l'hospitalisation du «Roi» du football en conférence de presse, à deux jours du match de vendredi contre le Cameroun.

«C'est difficile de parler de notre roi, il nous représente dans le monde entier. Je prie Dieu pour qu'il reste fort auprès de nous. Une bise à sa famille, tout va bien se passer», a déclaré le joueur du FC Séville.