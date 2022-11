Période de rodage: un tramway vide pendant 4 saisons

Des commerçants du quartier Montcalm sont en colère après une rencontre d’informations avec la Ville de Québec, où ils ont appris que le tramway allait circuler vide pendant près d'un an dans leur secteur.

«Ils nous ont dit que le tramway serait vide pendant 4 saisons pour faire des essais. Apparemment, ils auraient échappé cette information-là, mais il y avait quand même une cinquantaine de témoins je vous dirais, de commerçants, qui étaient là. Ils ont dit vouloir faire des essais pendant 4 saisons entières pour être sûrs de ne pas commettre les erreurs qu’ils ont commises à Ottawa avec le tramway», affirme Marc-Antoine Munoz, propriétaire du restaurant La Scala.

La Ville confirme qu’une marche à blanc aura lieu sur 4 saisons pour s’assurer de la bonne marche du tramway. Elle ne confirme toutefois pas que ces tests dureront un an ni qu’ils retarderont la mise en marche du tramway.

Les commerçants craignent que cette longue période d’essai ne perturbe leurs activités.

«S’ils veulent descendre à 600 véhicules par jour au lieu de 17 000 et qu’en plus il n’y a pas d’autobus et qu’en plus il n’y a pas de passagers dans le tramway, ça va être des impacts dramatiques pour tout le secteur», mentionne M. Munoz.

Les entreprises s’inquiètent aussi des impacts de la rue partagée, notamment sur l’accès des camions de livraison au secteur.

Plus de détails à venir...