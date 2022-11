Québecor verse 300 000 $ pour aider les adultes multihandicapés

Québecor a annoncé, mercredi, le versement de 300 000 $ à la Fondation Le Pilier, qui vient en aide à des adultes multihandicapés, poursuivant ainsi une longue collaboration avec l’organisme.

La somme permettra notamment d’embellir la Maison Québecor, dans laquelle habitent neuf adultes multihandicapés souffrant de déficience intellectuelle et/ou physique à Laval. L’achat d’une fourgonnette de transport adapté et l’organisation de loisirs et de sorties seront aussi rendus possibles grâce à ce don.

«La Maison Québecor fait une différence tangible et positive dans la vie de ses résidents. En plus de nourrir et d’héberger des personnes vivant avec un handicap physique ou une déficience intellectuelle, l’organisme encourage leur autonomie, les intègre petit à petit à leur communauté et les aide à développer leur confiance en eux», a expliqué le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, par communiqué.

Québecor contribue à la cause de la Fondation Le Pilier depuis 2005, année où un premier don avait permis d’agrandir ce qui allait devenir la Maison Québecor à partir de 2007.