Recherche de nouveaux revenus: Villeneuve propose de taxer l’eau et les stationnements

Le chef de l’opposition souhaiterait que la Ville de Québec soit plus créative et cherche de nouveaux revenus, comme de taxer les stationnements de surface et faire payer les grands consommateurs d'eau comme le Château Frontenac.

Claude Villeneuve a soulevé cette question après avoir souligné la veille qu’il aurait aimé qu’on étudie une hausse de taxes plus élevée que 2,5 %. Les Villes sont en constante recherche de nouveaux revenus, rappelle-t-il, et certaines initiatives d’écofiscalité mises en place ailleurs pourraient s’appliquer ici.

Il nomme notamment la Ville de Montréal, qui taxe les stationnements de surface. «On fait pas ça à Québec. Tu fais de l’argent avec un stationnement de surface et tu n’as à peu près aucun coût. On ne perçoit aucune taxe là-dessus. Moi, je pense que ce n’est pas de la belle valeur ajoutée pour une Ville. On devrait taxer ça.»

Il identifie aussi le Château Frontenac, qui malgré toute l’eau qu’il consomme, paie «5000 $ par année». «Il n’y aurait pas de l’argent à aller chercher là?» Il s’agirait alors de hausser la taxe sur l’eau des institutions.

M. Villeneuve propose aussi d’étudier l’imposition d’une taxe redevance touristique pour éviter le surtourisme.

«On ne réfléchit pas à de nouvelles manières de générer des revenus qui pourraient favoriser des comportements qu’on trouve souhaitables.»

Ainsi, Claude Villeneuve se demande quelle était la ponction fiscale dont l’administration pour boucler son budget. «Qu’est-ce que ça représenterait si c’était imputé à tout le monde et comment on aurait pu aller la chercher avec d’autres mesures?»