Sa fortune passe de 16 G$ à 100 000$ en quelques jours

Le fondateur disgracié du site d’achat et de revente de cryptomonnaie FTX a affirmé qu’il ne lui reste plus que 100 000 $ US sur son compte bancaire qui en comptait près de 16 milliards $ US avant la chute de son empire.

Après sa démission le 11 novembre dernier de la tête de l’entreprise, Sam Bankman-Fried, au cœur du plus important scandale financier de l’histoire récente, a indiqué que tout ce qu’il avait été lié à la société qui est en faillite.

«Ai-je le droit de dire un chiffre négatif ?», a déclaré l’Américain de 30 ans à Axios concernant ses finances personnelles. «Je veux dire, je n'en ai aucune idée. Je n'en sais rien. J'avais 100 000 dollars sur mon compte en banque la dernière fois que j'ai vérifié.»

Avant l’effondrement de FTX en novembre, l’homme d’affaires avait une forme estimée à 16 milliards $ US. Celui qui fait l’objet d’une enquête criminelle aurait également fait perdre de l’argent à au moins 100 000 clients, qui ne sont pas près de remettre la main dessus.

Selon un récent dépôt auprès du tribunal, l’entreprise devrait près de 3 milliards $ US à ses 50 principaux créanciers.

La nouvelle équipe juridique de FTX a allégué que Sam Bankman-Fried et ses associés ont dépensé quelque 300 millions $ US en immobilier aux Bahamas.