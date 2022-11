Un hiver précoce avec beaucoup de neige cette année

L’hiver qui approche devrait être précoce et apporter beaucoup plus de précipitations, selon plusieurs modèles météorologiques.

«Tout le monde prévoit un hiver précoce, c’est déjà commencé, avec un peu plus de neige et de précipitations dans l’ouest du Québec. L’air froid va se trouver surtout sur l’Ontario et l’Abitibi alors que dans l’est du Québec, la Gaspésie, il va faire un petit peu plus chaud que la normale», explique le météorologue Gilles Brien en entrevue à TVA Nouvelles.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

La région de Montréal a déjà connu ses premières températures de -10 degrés Celsius, chose qui ne se produit pas avant le 10 ou le 12 décembre habituellement, selon le météorologue.

«On a déjà eu de la neige aussi, donc la table est mise», dit-il.

Écoutez l'entrevue avec l’expert en changement climatique Patrick De Bellefeuille à l’émission de Philippe-Vincent Foisy via QUB radio:

Beaucoup de dépressions

Le Québec doit s’attendre à vivre avec plusieurs systèmes dépressionnaires.

«On échappe présentement à une vague plutôt glaciale, mais dans les prochains jours, vous allez voir, les températures vont descendre. Et avec la proximité de ces masses d’air là, chaleur dans l’est du Québec et du froid dans l’Ouest, on a des dépressions tous les trois jours qui vont passer sur le Québec», soutient M. Brien.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Ce dernier souligne que «nos hivers, il n’y a plus rien de traditionnel».

«Il y a beaucoup de tempêtes en décembre, ça se réchauffe graduellement en janvier, à partir de là c’est normal, février, mars, avril, ça commence à être plutôt frais depuis quelques années. Il y a moins de tempêtes. Mars, c’est le mois des tempêtes au Québec, mais là, ce n’est pas le cas, l’hiver se réchauffe drôlement», affirme Gilles Brien.