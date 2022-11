Un nouveau-né atteint d’une grave maladie rare

Les parents d’un poupon d’un mois et demi atteint d’une maladie dégénérative rare auraient aimé avoir accès à un test de dépistage avant sa naissance.

Félix a reçu un diagnostic mucolipidose de type II, une grave maladie qui fait en sorte qu’il aura un retard de croissance, ne devrait pas mesurer plus qu’un enfant de 18 mois et ne pourra probablement pas marcher.

Capture d'écran/TVA Nouvelles

«On pleurait, écoute, tu ne veux pas ça pour ton enfant», raconte Audrey Imbeault, la mère de Félix, à TVA Nouvelles.

Elle trouve la situation particulièrement difficile à accepter.

Capture d'écran/TVA Nouvelles

«Ce n’est pas facile de savoir que ton enfant, tu vas donner autant et savoir qu’il va partir, dans le fond», dit-elle.

Les parents du bébé aimeraient que le test de dépistage de cette maladie soit ajouté à ceux des quatre maladies héréditaires qui sont déjà offerts au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Capture d'écran/TVA Nouvelles

«Félix, il est né et il est différent des autres. On aimerait ça que le gouvernement ajoute le 5e test pour cette maladie-là dans les maladies héréditaires du Saguenay Lac-Saint-Jean. Ça nous tient à cœur et on aimerait ça qu’il n’y ait pas d’autres familles qui aient à vivre ce qu’on vit en ce moment», affirme le père, Éric Demers.

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une personne sur 6000 sera peut-être atteinte de la mucolipidose de type II.

Une personne sur 39 à 50 est porteuse du gène, un nombre qui démontre l’importance des tests de dépistage.