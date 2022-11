Un véritable cocktail météo s'abat sur tout le Québec

Les Québécois devront affronter tout un cocktail Météo mercredi avec le passage d’un système dépressionnaire qui amènera dans son sillage beaucoup de pluie accompagnée de vents forts qui balayeront l’ensemble de la province.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour le Grand Montréal et un avertissement de pluie et de neige pour plusieurs secteurs du centre et du nord-est de la province.

À Montréal, la pluie va débuter en mi-journée avec des prévisions de 10 à 20 millimètres de précipitations avec des vents forts du sud pouvant atteindre 80 km/h en soirée, alors que des températures douces de 8 degrés sont attendues.

De la neige mêlée de pluie est attendue dans les secteurs de l’ouest de la province, comme l’Outaouais et l’Abitibi où un risque de pluie verglaçante n’est pas à exclure en matinée, selon l’agence fédérale.

Le mauvais temps sera également de mise dans les secteurs du centre de la province où le cocktail météo pourrait laisser de 30 à 50 millimètres de pluie avec des rafales à 60 km/h en mi-journée.

«Ces vents pourraient atteindre 80 kilomètres à l'heure mercredi soir », a indiqué l’agence fédérale qui précise que la pluie cessera graduellement dans la soirée alors que les conditions venteuses persisteront jeudi.

Pour les secteurs un peu plus au nord, ils pourraient recevoir un tapis blanc de 10 à 20 centimètres de neige, tandis que certains secteurs de l’est du Québec seront balayés par des vents forts pouvant atteindre 100 km/h jusqu’à jeudi matin.