Plus de médecins que de pilotes deviennent astronautes au Canada

Plus de médecins deviendraient astronautes que de pilotes au Canada, car les similitudes entre la pratique de la médecine et la vie en orbite sont importantes.

Parmi les 14 candidats potentiels choisis par le Canada ces dernières années pour devenir astronautes, on retrouve quatre pilotes et quatre médecins, d’après la revue «Canadian Family Phisician».

Parmi ceux qui sont bel et bien allés dans l’espace, quatre astronautes sur neuf étaient médecins, dont le québécois David Saint-Jacques, sélectionné par l’Agence spatiale canadienne en 2009.

Selon Farhan Asrar, expert en médecine spatiale de l’Université de Toronto, ce ne serait pas un hasard si cette profession se démarque.

Il a affirmé qu’il existe une synergie entre l’état d’esprit d’un médecin et celui d’un membre de l’équipe d’un vol spatial, ce qui pourrait expliquer la présence plus accrue des médecins dans la sélection d’astronautes.

Dans la revue «Canadian Family Physician», Saint-Jacques a co-signé un article qui se penche sur l’expérience utile qu’il a acquise en tant que médecin avant son ascension en espace.

«Il y a un parallèle important à faire entre les défis et les contraintes de la pratique de la médecine rurale et les soins médicaux pour les astronautes en orbite: isolement, autonomie, équipement limité et évacuation médicale peu pratique ou impossible. Des problèmes similaires ont souvent des solutions similaires, c'est pourquoi la technologie médicale développée pour les équipages spatiaux est généralement pertinente pour la médecine sur Terre et vice-versa», a mentionné celui qui a pratiqué la médecin dans le Nord-du-Québec.

L’astronaute et médecin Dave Williams analyse dans l'article co-signé avec le Québécois les similitudes entre la formation des deux métiers, soit la stratégie qui consiste à détecter les erreurs et les réparer rapidement avant que des conséquences indésirables ne se produisent.