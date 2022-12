Qui sont les artistes les plus écoutés de 2022?

Pour la troisième année consécutive, c’est le rappeur portoricain Bad Bunny qui trône au sommet du palmarès, avec plus de 18.5 milliards d’écoutes jusqu’à présent.

Son album «Un Verano Sin Ti» est l’album le plus écouté de la dernière année.

C’est la sensation pop Taylor Swift qui siège en deuxième position, tout comme en 2021. Son album «Midnights», qui a secoué la plateforme TikTok avec ses chansons entraînantes, est le quatrième album le plus écouté aux États-Unis.

Les Canadiens Drake, The Weeknd ainsi que le groupe sud-coréen BTS s’ajoute au palmarès des cinq artistes les plus écoutés de 2022.

Pour ce qui en est de la chanson la plus écoutée, c’est «As It Was» de Harry Styles qui remporte la palme, suivie de «Heat Waves» de Glass Animals, «Stay», une collabo de The Kid LAROI et Justin Bieber ainsi que «Me Porto Bonito» de Bad Bunny.

Les utilisateurs de Spotify peuvent dès maintenant obtenir leur «Spotify Wrapped», un résumé de leurs chansons, albums et artistes les plus écoutés.