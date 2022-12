La performance et la mise en scène du chef Paul St-Pierre Plamondon et des députés péquistes ont été très bien joué selon l’ancien ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette.

«Si l'on était en février, on aurait dit "et l’Oscar va à..." En terme d’opération publique c'était très bien fait et je félicite Paul St-Pierre Plamondon, mais je félicite aussi la présidence de l’Assemblée nationale. C’est à cet endroit que l’on fait des lois et s’il y a une place que l’on doit suivre les règles c’est à l’Assemblée nationale et ça Paul St-Pierre Plamondon le savait très bien», explique l’ancien député de La Pinière.

Pour les anciens députés du Parti Québécois, le geste du chef du PQ est très fort et tout à son avantage.

«C’est un geste très important! C’est absurde que les élus doivent prêter allégeances au roi d’Angleterre, nous sommes en 2022. J’appuie le fait qu’il est resté debout tout au long du processus pour mettre fin au processus», souligne Elsie Lefebvre.

«Ils vont pouvoir se vanter à trois qu’ils ont fait changer les choses parce que je crois que c’est acquis depuis le positionnement de M. Fortin que la loi va être changé et je pense que c’est une bonne nouvelle parce qu’un serment, ça reste quelque chose de fondamental, nous sommes en droit et lorsqu’on demande au témoin de prêter serment et il ne dit pas la vérité, il peut être coupable d’outrage», mentionne Stéphane Bédard.

