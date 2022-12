Un quadragénaire arrêté pour trafic de stupéfiants à Trois-Rivières

Un homme de 42 ans de Trois-Rivières, en Mauricie, a été arrêté en lien avec le trafic de stupéfiants, a annoncé la Sureté du Québec (SQ) jeudi.

Les perquisitions des policiers ont permis de saisir plus de 30 grammes de cocaïne et plus de 100 comprimés de méthamphétamine, a précisé la SQ par voie de communiqué.

Les enquêteurs de la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé (DECCO) ont perquisitionné dans un immeuble à logements et un garage résidentiel de la rue Valiquette, ainsi qu’une automobile.

Le quadragénaire pourrait faire face à des accusations de trafic de stupéfiants et possession en vue de trafics au palais de justice de Trois-Rivières.

La date de sa comparution n’est toujours pas connue.

L’opération a mobilisé une quinzaine de policiers, dont un maître-chien.