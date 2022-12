Avec la hausse du prix des aliments et l’inflation qui touche presque tous les secteurs d’activité, la créatrice du site toutsimplementbouffe.com, Myriam Gendron donne trois conseils pour tenter de réduire les pertes.

Selon la dernière étude de Recycle Québec, une famille gaspille plus de 1300$ en nourriture chaque année.

Regarder quels aliments vous avez à la maison

Les aliments qui restent des dernières épiceries devraient faire partie de vos prochains repas pour éviter de gaspiller.

«La première chose à faire c’est d’ouvrir notre réfrigérateur pour savoir ce que nous avons sous la main et ce que nous devons passer et après on regarde les spéciaux»

Jouer avec les différentes coupes

L’un des conseils est d’ajuster vos recettes selon les rabais de la semaine.

«Les coupes ne sont jamais les mêmes partout donc j’ajoute toujours un tableau des temps de cuisson des différentes coupes. Si tu as des pilons, des poitrines ou des hauts de cuisse, nous sommes en mesure de faire la même recette et l’adapter»

Protéger les fruits et les légumes

Plusieurs aliments comme les petits fruits, les champignons et les concombres qui dégagent une certaine humidité vont se gaspiller plus rapidement dans leur contenant.

«En arrivant à la maison, j’enlève toujours la pellicule plastique et je les mets dans un autre contenant plus grand avec un linge ou un essuie-tout pour ramasser l’excédent d’humidité»

Voyez tous les détails dans la vidéo ci-dessus.