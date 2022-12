Un documentaire pour en apprendre plus sur la Série du siècle

Les férus de hockey et d’histoire sportive auront l’occasion de connaître davantage toute la symbolique et la signification dans la mémoire collective de la Série du siècle ayant opposé le Canada à l’Union soviétique en 1972 grâce à un documentaire qui sera diffusé à la chaîne TVA Sports les samedis 3 et 10 décembre.

Intitulé «72 : la Série du siècle», l’ouvrage traduit en français se divise en quatre segments : «Des nations de hockey», «Le choc culturel», «Derrière le rideau de fer» et «La Série du siècle 1972». Le tout illustre bien l’importance du moment, car aux yeux de nombreux partisans et observateurs, les huit confrontations entre les deux puissances du hockey mondial ont constitué un choc sportif, social et politique. Il s’agissait de rencontres impliquant des équipes qui vivaient des réalités aux antipodes : ce fut bien plus qu’un duel entre les gardiens Ken Dryden et Vladislav Tretiak, le capitalisme en venant aux prises avec le communisme sur la patinoire.

Le documentaire raconte ainsi l’histoire de la Série du siècle qui s’est déroulée au cœur de la Guerre froide en septembre 1972, soit il y a un peu plus de 50 ans. Les téléspectateurs constateront que cet événement considéré parmi les plus célèbres de l’histoire canadienne a été marquant en forgeant davantage l’identité nationale. Appuyées par des images d’autrefois complètement numérisées, diverses entrevues permettent de revivre l’action avec le regard des acteurs-clés qui ont écrit les chapitres de la Série, que ce soit le premier match gagné par les Soviétiques au Forum ou le dernier remporté par le Canada grâce au mythique but de Paul Henderson en fin de troisième période.

-TVA Sports présentera «72 : la Série du siècle» en quatre parties de 60 minutes chacune. Les deux premières diffusions sont prévues ce samedi à 13 h et 14 h. Les deux suivantes auront lieu le 10 décembre à 16 h et 17 h.