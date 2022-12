Un trentenaire arrêté pour trafic de stupéfiants

Un homme de 30 ans a été arrêté jeudi dans la région de Montréal en lien avec le trafic de stupéfiants et pour possession non autorisée de munitions, a annoncé l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO).

Le trentenaire a été libéré et comparaitra à une date ultérieure.

En collaboration avec la Sureté du Québec et le Service de police de la Ville de Montréal, les policiers ont réalisé deux perquisitions à LaSalle et à Ville Saint-Laurent, en plus de procéder à l’arrestation de l’homme.

Les perquisitions ont permis la saisie de cocaïne, de crack, de plus de 3000 $ en argent canadien et une arme de poing avec chargeur à haute capacité.

L’opération, qui découle d’une enquête amorcée en octobre 2022, a mobilisé plusieurs policiers de différentes unités d’enquête de la Sûreté du Québec, dont un maître-chien et le groupe tactique d’intervention.