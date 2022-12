Des crottes de souris dans deux pizzas servies dans une école

Des excréments de souris ont été découverts dans deux pizzas servies dans une école primaire de Chelsea, en Outaouais, jeudi midi.

Dès que les déjections ont été aperçues, les enfants d’âge primaire ont cessé de manger les pizzas. Un courriel a été envoyé aux parents du groupe concerné pour les aviser de la situation.

Le centre antipoison a été contacté afin de vérifier s’il y avait un danger pour les jeunes.

Les employés du centre ont indiqué qu’il n’y avait pas de toxines dans les crottes de souris.

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Bien qu’aucun enfant n’a été malade, la santé publique demande aux parents de surveiller l’apparition de symptômes comme les vomissements et la diarrhée.

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais affirme que du soutien est offert aux jeunes de l’école du Grand-Boisé pour leur expliquer la situation.

«Le groupe concerné a été rencontré par la direction et les techniciennes en éducation spécialisée (T.E.S.) afin d’expliquer la situation, répondre aux questions des élèves et les rassurer [...] Nos TES seront disponibles et à l’écoute pour tous les enfants qui sentiront le besoin de parler de la situation», indique le centre de services scolaires par écrit.

Un enquêteur du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) a été dépêché dans le restaurant où les pizzas ont été fabriquées afin de vérifier la salubrité des lieux.

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais suspend les dîners pizzas au moins jusqu’au retour du congé des Fêtes.

- D’après les informations d’Étienne Malouin