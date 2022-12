Jonathan, la plus vieille tortue du monde, fête ses 190 ans!

Jonathan, plus vieille tortue du monde, fête ses 190 ans sur l'île de Sainte-Hélène, territoire britannique dans l'océan Atlantique où les habitants célèbrent à partir de vendredi l'anniversaire.

• À lire aussi: De nombreuses espèces à sang-froid ne vieillissent quasiment pas

• À lire aussi: Premier nettoyage en deux siècles

«Quand on y pense, s'il a éclos en 1832 - l'époque géorgienne - mon dieu, les changements qu'il y a eu dans le monde» depuis, songe Joe Hollins, le vétérinaire retraité de l'île qui s'occupe de la tortue.

«Les guerres mondiales, la montée et la chute de l'Empire britannique, les gouverneurs, les rois et les reines qui se sont succédé, c'est assez extraordinaire!», énumère-t-il.

Avec au moins 190 ans, Jonathan est la plus vieille tortue jamais recensée et l'animal terrestre vivant connu le plus âgé. Il est rentré en début d'année dans le livre Guinness des records.

L'animal vit depuis 1882 à Sainte-Hélène et son âge n'est qu'une estimation. Une photo prise à son arrivée sur l'île montre qu'il avait déjà au moins 50 ans à l'époque, mais il est sûrement plus âgé.

AFP

L'animal a vu défiler 35 gouverneurs sur ce territoire britannique d'outre-mer, mais a manqué Napoléon, qui s'était exilé sur l'île de 1815 à 1821.

Il vit désormais dans la résidence du gouverneur aux côtés de David, Emma et Fred, des tortues bien plus jeunes.

«Je l'entends régulièrement sur la pelouse batifoler avec Emma. Mais je dois les surveiller quand ils passent à l'action parce que les tortues peuvent se retourner sur le dos et ne plus se relever. Ce n'était pas dans le descriptif de mon poste!», avait assuré en 2017 à l'AFP la gouverneure de l'époque, Lisa Phillips.

AFP

Pour célébrer l'anniversaire, les habitants de Sainte-Hélène ont organisé à partir de vendredi trois jours de célébrations chez le gouverneur de l'île, qui le nourrira samedi avec ses légumes favoris.

Et dimanche, Jonathan - aveugle, sans odorat, mais à l'ouïe intacte - aura le droit à un gâteau d'anniversaire.

Un timbre spécial a été créé pour célébrer l'habitant le plus connu de cette île de 4500 âmes. Il figure déjà sur les pièces de 5 cents et les tampons d'immigration.