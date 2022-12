Ottawa se prépare à un possible convoi 2.0 en février prochain

Les hauts fonctionnaires de la capitale fédérale se préparent déjà à un «convoi de la liberté 2.0» qui pourrait avoir lieu au mois de février prochain.

C’est ce qu’a indiqué en comité jeudi soir Jody Thomas, qui conseille le premier ministre Justin Trudeau en matière de renseignement et en sécurité nationale.

La semaine dernière, le «Journal» révélait qu'un des membres les plus influents de l’organisation du convoi, l’Albertain James Bauder, fondateur du groupe d’influence Canada Unity, a détaillé les plans pour une nouvelle manifestation à Ottawa qui se voudrait annuelle.

M. Bauder expliquait dans une déclaration Facebook que l’événement se déroulerait du 11 au 28 février prochain et aurait les allures d’une grande foire, jeux gonflables pour enfants et des discours antigouvernements inclus.

Pour se parer à cette éventualité, Mme Thomas - qui a indiqué avoir «tiré des leçons» de ce qui s’est passé - a expliqué au comité mixte spécial sur la déclaration de l’État d’urgence que des réunions en haut lieu pour préparer une réponse ont déjà commencé.

En raison des meilleurs liens avec les différentes forces policières, y compris la police municipale d’Ottawa, les choses se passeraient différemment advenant un convoi 2.0., de sorte que la Loi sur les mesures d’urgence ne serait pas nécessaire.

La rue Wellington, qui fait face au Parlement et borde la colline parlementaire, est toujours jonchée de blocs de ciment, de manière à interdire la circulation aux véhicules. Elle fut le théâtre qui la manifestation qui a secoué Ottawa il y a près d’un an.

L’entièreté des mesures sanitaires qui étaient en place à la fin de 2021 et pendant la première moitié de 2022, incluant l’obligation vaccinale pour les camionneurs afin d’entrer au Canada par la frontière terrestre, n’est plus en place.

La Commission sur l’État d’urgence a franchi l’étape des audiences il y a exactement une semaine. Le rapport, rédigé par le commissaire Paul Rouleau, doit être déposé au mois de février.

La police d’Ottawa a été fortement critiquée pour son manque de clairvoyance et d’initiative dans les jours et les semaines précédant la manifestation historique, qui a duré plus de trois semaines.