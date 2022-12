«Révolution en tournée»: d’autres supplémentaires s’ajoutent

Forte de son succès, la série de spectacles «Révolution en tournée» ajoute 15 nouvelles supplémentaires à son tableau de bord.

Le mois dernier, une dizaine de supplémentaires avaient déjà été annoncées. Voyant un engouement toujours aussi fort pour ce spectacle, l’équipe de Musicor Spectacles et de Gestev a décidé d’y ajouter une quinzaine de nouvelles dates, entre février et mai.

Montréal et Québec auront ainsi chacune six nouvelles représentations à l’Espace St-Denis — où la tournée sera officiellement lancée le 9 février prochain — et au Théâtre du Capitole. La tournée s’arrêtera aussi à Gatineau, Saguenay, Trois-Rivières et Sherbrooke.

Le spectacle, mis en scène par Lydia Bouchard, verra se déployer une vingtaine de danseurs issus des quatre cohortes.