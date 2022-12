Caméras corporelles chez la police : un rapport mitigé

Au lendemain de la publication d’un rapport du ministère de la Sécurité publique sur l’utilisation des caméras corporelles par les policiers, les recommandations soulèvent des réactions mitigées.

Bien que cette technologie soit très utilisée aux États-Unis, elle l’est beaucoup moins au Canada et au Québec. La Belle Province avait, par contre, mis de l’avant des projets pilotes avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Sûreté du Québec (SQ) pour tester ses effets.

Les résultats du programme de caméras corporelles sont plutôt mitigés.

Le SPVM n’a pas été capable de démontrer que ces caméras pouvaient favoriser la transparence, ou qu’elles consolidaient le lien de confiance de la population envers les policiers.

Pour ce qui est de la SQ, les résultats sont toujours préliminaires, mais ils tendent à indiquer que les répercussions sont positives, notamment pour prévenir les voies de fait des citoyens à l’endroit des policiers.

Selon l’ancien agent de police et professeur en techniques policières Alain Gelly, l’implantation des caméras corporelles est une initiative importante.

«Je pense que l’approche avec les caméras corporelles va pouvoir faciliter le travail des policiers, permettre une meilleure transparence par rapport aux actions qui sont posées lorsqu’on fait face à toutes sortes de situations et d’individus», a-t-il expliqué.

Le professeur en techniques policières pense que la visibilité des caméras corporelles permettra une meilleure compréhension des enjeux auxquels les policiers font face.

«Je pense que ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde de comprendre ce qu’on fait, les exigences, pouvoir et devoir, et, ça, la société va en tirer certainement des avantages», a ajouté M. Gelly.