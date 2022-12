EN VIDÉO | Impressionnante saisie de fentanyl caché dans des noix de coco au Mexique

Les autorités mexicaines ont réalisé une impressionnante saisie de fentanyl caché dans des noix de coco, dans le nord du pays, jeudi dernier.

Dans un communiqué officiel du ministère de la Justice du Mexique, les autorités révèlent qu’elles ont saisi environ 300 kg de fentanyl.

Des images partagées par les autorités montrent des responsables en train de casser les noix de coco pour retirer la drogue des fruits.

L’agence de presse Reuters affirme que deux personnes ont été arrêtées pour avoir transporté illégalement des substances illicites.

Les saisies de drogue sont fréquentes au Mexique, et les puissants cartels sont de plus en plus scrutés par les autorités.

Rappelons que le fentanyl est une drogue excessivement dangereuse, 100 fois plus puissante que la morphine.

De leur côté, Santé Canada a enregistré un nombre total de 30 843 décès apparemment liés à une intoxication aux opioïdes entre janvier 2016 et mars 2022 au pays.

Entre janvier et mars 2022, 85% des surdoses mortelles étaient attribuables au fentanyl.