La généalogie génétique soulève des questions éthiques

Un engouement récent pour la généalogie et des banques de données génétiques a fait l’objet de questions éthiques, alors que ces compagnies permettent de retrouver des individus qui n’auraient jamais envoyé leur échantillon d’ADN.

• À lire aussi: Deux meurtres résolus grâce à des sites de généalogie en ligne

Ça a été le cas notamment pour un criminel qui a été identifié grâce à cette technologie (la généalogie génétique). Un de ses proches faisant partie d’une banque de données de ce type, le malfaiteur a pu être retrouvé, puis inculpé.

Ces compagnies privées gagnent en popularité, que ce soit par intérêt pour leurs propres origines ou afin d’évaluer les facteurs de risques sur leur santé, plusieurs envoient de façon volontaire leur échantillon de salive à des entreprises de généalogie afin de tracer de proches parents.

Une technique intrusive?

Ce qui inquiète Emmanuel Milot, professeur de génétique au Département de chimie-biochimie à l’UQTR, c’est que «même si on n’a pas versé son ADN dans une de ces banques-là, on devient tous plus ou moins indirectement fichés ou retraçables potentiellement».

«C’est inquiétant de savoir que c’est entre les mains de compagnies privées américaines», ajoute-t-il.