LaSalle: Une octogénaire mortellement happée par une voiture

Une femme de 80 ans a été mortellement happée par une voiture à LaSalle vendredi soir.

La collision s’est produite vers 20 h 50 à l’intersection des boulevards Newman et Angrignon, selon une porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La voiture se dirigeait vers le sud lorsqu’elle a percuté la piétonne qui traversait l’intersection vers l’est.

Le conducteur de 40 ans n’a subi aucune blessure, mais le décès de la piétonne a été constaté au centre hospitalier.

L’alcool ou la vitesse ne sont pas en cause. Une enquête est en cours et un périmètre a été érigé pour déterminer les causes et circonstances de l’accident.