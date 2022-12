Le championnat de patinage de vitesse se poursuit à Québec

Les meilleurs patineurs de vitesse longue piste au monde sont réunis au Centre de glaces de Québec pour le Championnat ISU des quatre continents longue piste pour la deuxième journée des compétitions.

Les organisateurs de l’événement se réjouissent d’accueillir des compétitions de cette ampleur à Québec.

«Le centre a entre autres été construit pour ça. C’est un centre communautaire sportif, mais qui devait pouvoir accueillir des événements. Alors on est très heureux à Patinage de vitesse Québec, en collaboration avec nos amis de Patinage de vitesse Canada, de pouvoir livrer ce premier événement-là. C’est très important parce que ça fait connaitre le sport, le centre, et ça incite la population à revenir par la suite», explique Robert Dubreuil, directeur général de Patinage de Vitesse Québec.

Les compétitions suscitent l’intérêt des curieux, des familles et des écoles.

«Hier on a eu pas loin de 1000 spectateurs. On était sur le bord. Donc dans mon cœur, on en avait 1000. On avait 550 jeunes des écoles qui ont créé de l’ambiance dans l’après-midi», explique M. Dubreuil.

Le Championnat des quatre continents longue piste n’est par ailleurs qu’une première étape pour Patinage de Vitesse Québec, qui nourrit de nombreux projets.

«On pense qu’on est capable de tenir un événement du type coupe du monde, avec l’ensemble des pays. Parce qu’il faut savoir les quatre continents, ça n’inclut pas l’Europe, donc il y a un certain bassin de grands patineurs qui ne sont pas ici en fin de semaine. [...] Mais oui, la prochaine étape serait une coupe du monde. On travaille en ce sens. Je sens que la première journée est un bon tremplin», se réjouit M. Dubreuil.

La compétition se déroule samedi, puis se poursuivra dimanche.