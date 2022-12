Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est à la recherche d’un homme qui a disparu depuis le 25 novembre.

Philippe Trudeau, 43 ans, a la peau blanche et les yeux bruns. Il s’exprime en français. Ses proches et la police ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’homme mesure 1,78 mètres (5 pieds 10 pouces) et pèse 150 livres (68 kg).

Toute personne apercevant M. Trudeau est priée de contacter le 911 immédiatement.