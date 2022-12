«Mon bébé m’a été enlevé»: une fillette enlevée et tuée par un chauffeur FedEx

Un chauffeur travaillant pour FedEx a été arrêté et accusé vendredi de l’enlèvement et du meurtre d’une fillette de 7 ans, qui avait disparu plus tôt cette semaine, au Texas.

«On a mal au cœur de savoir que cet enfant est décédé», témoigne Lane Akin, le shérif du comté de Wise.

«Ce fut l’une des enquêtes les plus éprouvantes puisque c’est un enfant qui a été impliqué», ajoute-t-il.

Athena Strand était portée disparue depuis mercredi. La petite fille aurait été tuée l’heure suivant son enlèvement dans l’allée de sa maison.

Le suspect, Tanner Lynn Horner, 31 ans, a été accusé de meurtre et d’enlèvement. Il est actuellement détenu à la prison du comté de Wise. La caution a été fixée à 1,5 million de dollars.

Tanner Lynn Horner | Capture d'écran CNN

M. Horner, identifié comme un chauffeur pour FedEx, aurait effectué livraison au domicile d’Athena lors de sa disparition.

«Athena est innocente, belle, gentille, intelligente et juste l’âme la plus brillante et la plus heureuse que vous puissiez rencontrer. Je ne veux pas qu’elle soit la fille connue comme étant celle qui a été assassinée et jetée par un monstre. Je veux que tout le monde sache que c’est mon bébé et que mon bébé m’a été enlevé», a écrit Maitlyn Presley Gandy, la mère d’Athena.

La cause du décès de la fillette n’est toujours pas connue.