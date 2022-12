«Ce que je dis, c’est que ça avance»: Christian Dubé défend son Plan santé

Alors que la crise se poursuit dans de nombreux hôpitaux du Québec, le ministre de la Santé Christian Dubé a défendu dimanche soir son Plan santé.

Dans une lettre publiée dimanche après-midi, le ministre Dubé s’est déclaré optimiste quant à la réalisation de son plan, même s’il rappelle que des réformes de cette ampleur demandent du temps, et qu’en l’occurrence sa réforme n’a été amorcée que neuf mois plus tôt.

Dans l’immédiat pourtant la patience espérée par M. Dubé est une denrée rare, puisque les urgences débordent, que les infirmières sont épuisées par leur charge de travail et leur nombreux temps supplémentaire obligatoire et que des parents s’inquiètent de ne pas pouvoir faire soigner leurs enfants.

«Il faut trouver l’équilibre entre les choses qui sont urgentes à régler - entre autres les urgences pour les enfants -, mais on a fait déjà beaucoup de gestes: il y a des services qui n’existaient même pas, les urgences pédiatriques qu’on a mises en place avec le 811... il y a des choses où maintenant les parents ont accès à des outils qu’ils n’avaient pas. Est-ce que c’est parfait en ce moment, la réponse est non», a expliqué le ministre de la Santé en entrevue à TVA Nouvelles.

M. Dubé rappelle par ailleurs que le Québec s’affronte à des enjeux qui frappent aussi d’autres pays, et se console de voir que la province ne dresse pas le pire bilan.

«Quand je regarde ce qui se passe dans les autres pays, ça me console parce qu’on n’est pas les seuls à vivre ça. Mais chacun dans le réseau en ce moment fait un effort, ce qui veut dire que ce n’est pas encore parfait, mais au moins on réussit à donner un minimum de service», a-t-il poursuivi.

Croix-Rouge canadienne

L’hôpital pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO) recourait dimanche à l’aide de la Croix-Rouge canadienne pour l’aider à faire aux épidémies de grippe, COVID-19, et autres virus respiratoires qui touchent les enfants.

«Heureusement, on n’est pas rendu là, et c’est pour ça que je suis encouragé, parce que oui c’est difficile, mais on n’est pas encore rendue à appeler la Croix-Rouge», a expliqué M. Dubé.

Le ministre de la Santé insiste à cet égard sur les initiatives prises dans le cadre du Plan santé, qui participent selon lui à améliorer la situation au Québec.

«Prenons ce qu’on a fait il y a un peu plus d’un mois. On a mis la cellule de crise en place pour les urgences. Puis on a demandé à tous les professionnels de la santé de venir nous aider, de faire des suggestions. On a créé en moins d’un mois une clinique pour les infirmières spécialisées à Montréal», a-t-il détaillé.

Pour réaliser la réforme de son Plan santé, Christian Dubé s’est donné pour horizon l’année 2025, mais assure qu’il travaillera sur des échéances tant courtes que longues.

«On va voir des gestes à très court terme, on va voir des gestes à moyen terme, mais ce que je dis, c’est que ça avance, puis moi je le vois qu’à l’intérieur du réseau on est en train de l’améliorer», a assuré M. Dubé.