«C’est bien triste»: la position de Carey Price envenime le débat, selon certains

La récente prise de position du gardien de but des Canadiens de Montréal, Carey Price, concernant le projet de loi fédérale C-21 sur le contrôle des armes à feu a fait beaucoup réagir; pour certains, celle-ci envenime un débat déjà controversé.

• À lire aussi: «Ce que Justin Trudeau essaie de faire est injuste»: Price dit être contre le contrôle des armes à feu

• À lire aussi: Contrôle des armes à feu: quel impact aura la prise de position de Carey Price ?

C’est ce qu’a avancé Nathalie Provost, survivante de la tuerie à Polytechnique et porte-parole de «PolySeSouvient».

«C’est bien triste. Parce qu’avec sa réputation - c’est un Canadien important, beaucoup de gens ont confiance en lui - malheureusement, comme il présente sa position de manière très générale, sans expliquer les nuances, ça amène beaucoup de confusion dans un débat qui est déjà très sensible», a-t-elle déploré.

Rappelons que Carey Price s’est exprimé samedi contre le projet C-21.

Défendu par le Parti libéral du Canada, le projet de loi C-21, actuellement débattu au parlement, restreindrait l’accès aux armes à feu afin de contrer la violence armée.

Mécompréhensions

Alors que certains groupes de chasseurs se réjouissent de l’appui inespéré du gardien de but des Canadiens de Montréal, certains groupes qui militent pour un meilleur contrôle des armes à feu estiment que sa position participe à la désinformation qui entoure le projet de loi.

«On a tellement peur de perdre certains privilèges qu’on grossit ce qui est dans la définition [du projet de loi]. Ce qui est dans la définition, c’est que les armes conçues pour avoir des chargeurs de grandes capacités seraient bannies. Ça ne veut pas dire qu’une arme de chasse qui n’a pas été conçue à la base pour un chargeur de grande capacité, mais qu’un chargeur de capacité peut aller dessus, sera, elle, bannie», a détaillé Mme Provost.

Écoutez l'entrevue avec Stéphanie Vadnais, directrice générale de la Fédération de la Fédération Québécoise des Chasseurs et Pêcheurs à l’émission de Mario Dumont via QUB radio :

Diverses armes se retrouveraient prohibées, au nombre desquelles figurent notamment les armes semi-automatiques, catégorie dans laquelle se rangent certains fusils de chasse, qui ont un chargeur d’une capacité de cinq cartouches et plus, et qui ont une capacité de tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules.

La porte-parole de «PolySeSouvient» rappelle que la définition à laquelle est parvenu le projet de loi est le fruit d’une réflexion murie et nuancée de la part d’experts.

«Ce qu’on cherche avec la définition, ce qu’on comprend des experts qui l’ont expliquée, c’est qu’une arme raisonnablement conçue pour la chasse ne sera pas bannie. Il y a effectivement certaines armes, que pour nous c’est clairement des armes d’assaut. Certains disent “mais non, mais moi je vais à la chasse avec ça”, par exemple le AR-15», a-t-elle expliqué.

Pour Mme Provost, la sortie de Carey Price ne tient ni compte des nuances qui s’imposent ni du désir de nombreux Canadiens et Canadiennes.

«On souhaiterait qu’il reconnaisse le désir des Canadiens de vivre dans un pays plus sécuritaire», a-t-elle conclu.

Ce débat survient à trois jours des commémorations de la tuerie de Polytechnique Montréal.