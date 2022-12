Cigarettes, épées et blocs de bois: plongez dans les traditions de l'Assemblée nationale

À l’occasion du début de la 43e législature à l’Assemblée nationale, marquant 136 ans de débats entre les députés au Québec, l’ancienne députée Marie Montpetit et l’historien Jocelyn St-Pierre sont revenus sur quelques traditions qui ont marqué le Salon bleu.

Beaucoup de ces traditions viennent de l’Angleterre, et «il y en a des traditions, à l’Assemblée nationale», a rappelé Marie Montpetit.

Les petits blocs de bois

Dans les pupitres des députés, il y a des petits blocs de bois sur lesquels les députés inscrivent leurs noms. De cette façon, il est possible de savoir quel député a occupé le siège, a raconté Marie Montpetit.

Cigarette et alcool

Une tabatière et un crachoir, offerts par la reine Victoria, étaient disponibles sur la table en face du trône de l’orateur, puisque les députés pouvaient chiquer et fumer à l’Assemblée, a expliqué M. St-Pierre. Des cendriers étaient posés sur chacun des bureaux. Ce qui devait arriver arriva : en 1912, un député a mis le feu dans sa barbe.

Ils pouvaient également boire de l’alcool. La tradition voulait que le trésorier, pendant son discours, se fasse servir un verre de gin.

La présidente a-t-elle peur de se faire couper la tête?

À l’époque, a narré l’historien, le roi n’avait pas le droit d’entrer dans la Chambre des communes, et l’orateur faisait le messager entre les deux. Le roi voulait savoir ce qu’il s’y était passé et, comme les orateurs n’ont pas voulu lui dire, il leur a fait couper la tête. «Maintenant, on rentre le président ou la présidente de force», a ajouté Mme Montpetit, à la plaisanterie.

Deux épées entre les deux rangées de députés

Au Salon bleu, les députés sont divisés en deux rangées de sièges. À droite, les députés du gouvernement en place, à gauche, ceux de l’opposition. Entre ces deux rangées, on retrouverait deux épées, a rappelé M. St-Pierre, amusé. Il a également précisé que c’est de là que vient en partie l’expression «être de gauche/droite», puisque les progressistes étaient souvent l’opposition, installés à gauche et les conservateurs/royalistes au pouvoir étaient souvent à droite.

Marie Montpetit a également mentionné que les sièges au Québec sont appelés banquettes, alors qu’ils sont en fait des fauteuils individuels. L'utilisation de ce mot vient elle aussi de l’Angleterre, qui possède des banquettes à l’Assemblée. Pourtant, tous les députés ne peuvent pas s‘y trouver en même temps, puisqu‘il y a plus de députés britanniques que de banquettes, d’après l’historien.

La masse au carnaval des étudiants de Laval

La masse représente l’autorité de l’Assemblée nationale. Sans masse, pas de travaux parlementaires. Dans les années 60, les étudiants de l’Université Laval l’ont empruntée pour leur carnaval, et les travaux ont donc dû être mis sur pause le temps qu'elle soit remise à sa place.

«Froide région de l’opposition»

Alors que le parlement était sur la côte de la montagne, un poêle à bois était installé pour chauffer la salle. Le point de chaleur était placé du côté du gouvernement, et de là viendrait l’expression «froide région de l’opposition».