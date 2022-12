Érosion des berges: tannés d'attendre, des riverains de Lanaudière s'organisent

Des propriétaires riverains affectés par le recul des berges du Saint-Laurent depuis la fin des années 1990 se regroupent pour forcer le fédéral à agir dans ce dossier.

«L’érosion prend de l’ampleur d’années en années sur nos terrains et il y a des travaux [d’enrochement] qui n’ont jamais été terminés ici, nous a expliqué Roy Grégoire, un riverain de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, près de Berthierville, qui assure la présidence du groupe. Le regroupement va permettre d’aller chercher des expertises. Si on est enregistrés, les gouvernements ont des fonds pour ça.»

Ils sont 13 en plus de M. Grégoire et des maires du secteur qui les appuient sans être eux-mêmes riverains à s’être regroupés pour créer un organisme à but non lucratif dont le processus d’enregistrement est en cours. Leurs propriétés sont situées en bordure du fleuve à Saint-Ignace-de-Loyola, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Saint-Barthélemy, Sainte-Geneviève-de-Berthier et Lanoraie.

Photo fournie par Roy Grégoire

Un des maires qui défend la cause est André Villeneuve, de Lanoraie, une municipalité où environ 100 propriétés sont affectées par le recul des berges du fleuve.

«Je suis là pour faire entendre la voix des gens qui ont de la difficulté à se faire entendre», soutient-il, ajoutant que les municipalités représentées dans le groupe pourraient aider, par exemple en prenant «la facture si on a besoin d’un avis juridique».

Parmi les revendications des citoyens: terminer les travaux d’enrochement et rétablir un programme de protection des berges, le dernier ayant disparu en 1997.

Ces résidents de Lanaudière ont aussi l’appui de leur député local, le député bloquiste Yves Perron qui a relayé à la Chambre des communes cet été une pétition étayant leurs doléances.

Ils ont ainsi pu être entendus par le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités des Communes le mois dernier.

«On a été entendus et s’ils nous ont convoqués, c’est parce qu’il se passe quelque chose, a commenté Roy Grégoire. J’espère juste que ce n’est pas un show.»

M. Grégoire nous a glissé un mot sur ce que les riverains peuvent vivre comme désagréments en raison du recul des berges.

«J’ai peur de descendre de mon terrain parce que si je marche sur une roche et qu’elle descend, je ne suis pas mieux que mort», nous a-t-il dit, spécifiant qu’il y a beaucoup de trous derrière les roches en question et que le tout n’est donc pas stable.

Il nous a aussi confié qu’un de ses voisins avait perdu 10 pieds de terrain lors des inondations de 1996 et que ça lui avait coûté 7000 $ en roches et en granite.

Selon le maire Villeneuve de Lanoraie, le gouvernement a le devoir de compenser à une juste valeur des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd’hui voient leurs propriétés menacées.