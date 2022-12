Frigos-partage: une initiative qui fait toute la différence

À l’approche du temps des Fêtes, l’organisme Frigos-partage, à Québec, fait un appel à la générosité pour aider les personnes moins nanties.

Depuis trois ans, Mme Chouinard est sans logement. Pour se nourrir, elle se tourne vers les frigos-partage situés dans de différents quartiers de Québec.

«Quand tu as faim dans la vie, eh bien, tu as froid en dedans. J'ai déjà vu de la chicane. On est au Canada, mais j'ai vu de la chicane pour de la nourriture. Ils ont faim et il n’y a absolument rien. Ils sont comme découragés. En plus, ils sont dans la rue. C'est vraiment une partie de leur vie qui est difficile», témoigne Mme Chouinard.

«Il y a énormément de besoins parce qu'on le sait que c'est difficile pour tout le monde, on parle de récession, on a parlé de pandémie. Des fois, je viens et il n’y a absolument rien», raconte Sylvie Dompierre du Club Rotary.

Que ce soit à Val-Bélair, à Limoilou ou à St-Roch, les frigos restent rarement remplis longtemps. M. Mat, qui vient remplir les frigos depuis un certain temps, est témoin de cet achalandage.

«C'est souvent vide. Moi, je suis venu la semaine passée, il y avait juste trois ou quatre baguettes de pain. Il n’y avait pratiquement rien. En tout cas, la demande est grande parce que ça se vide assez vite», détaille-t-il.

«C'est pour rendre des gens heureux, des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui sont vraiment mal pris, et il y en a de plus en plus. Donc, moi, j'incite tout le monde à faire sa part pour le temps des Fêtes et même plus», ajoute-t-il.